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Общество

Россияне назвали комфортную сумму сбережений

16.04.2021 07:17|ПсковКомментариев: 0

Россияне назвали желаемый размер накоплений для комфортной жизни — в среднем семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос, который провели «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

Наибольший размер необходимых сбережений назвали жители Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга — 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно. При этом в топ-5 городов, где люди чаще всего делают накопления, Москва не вошла — большинство «сберегателей» проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Россиян также просили ответить на вопросы: «Как часто вы делаете накопления?» и «На какие цели вы откладываете?». Почти 40% респондентов рассказали, что сберегают постоянно или время от времени. В среднем такие россияне откладывают по 19,8% своего дохода. Мужчины отправляют в резерв 16% доходов, женщины — 24%, причем делают это в 1,2 раза чаще. Наиболее склонными к бережливости оказались люди с высшим образованием (41%) и люди старшей возрастной группы (43%), в то время как лишь 28% молодежи признались в наличии накоплений.

Исследование проводилось в марте–апреле 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Теги: #опрос #сбережения
Источник: Псковская Лента Новостей
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