Общество

Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка

Минобороны России опубликовало документы о подвиге погибших при освобождении Польши советских воинов, монумент которым был снесен властями этой страны. Новый специальный мультимедийный раздел называется «Преступное беспамятство: что стирают из истории поляки», сообщили в ведомстве.

«Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка на месте снесенного мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

По данным, предоставленным министерством обороны, опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года и о подвигах героев - бойцов и командиров Красной Армии, погибших там.

Всего, по имеющимся сведениям, под снесенным мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.

В 2017 году администрация польского города Тшчанка, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал, сооруженный после окончания Второй мировой войны над братской могилой воинов-танкистов Красной Армии, павших при освобождении этого города от фашистских оккупантов. Это не первый случай подобного отношения к советским воинским захоронениям в этой стране.