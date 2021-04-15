Общество

Псковичей приглашают принять участие в экоуроке «Знатоки воды»

Всероссийский просветительский проект «Знатоки воды» стартовал во всех школах России 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе движения ЭКА.

«"Знатоки воды" - это экологический урок в формате командной игры. Его участникам предстоит выполнить пять заданий, в ходе которых они узнают о значении воды для человека, о великих реках России, о водном следе привычных вещей, о перспективных водных профессиях и о том, как каждый человек может заботиться о ценном ресурсе. Задания урока адаптированы для трех возрастных категорий: начальных, средних и старших классов - поэтому интересно будет всем!» - рассказали организаторы конкурса.

Как пояснили в движении ЭКА, цель проекта - в увлекательной игровой форме рассказать ученикам всех возрастов о ценности воды и способах ее беречь, водных богатствах России и перспективных водных профессиях. Урок воодушевит школьников использовать знания в повседневной жизни и поможет в дальнейшей профориентации.

Провести игровой урок «Знатоки воды» могут учителя, родители или волонтеры без специальной подготовки. Необходимо лишь зарегистрироваться на сайте знатокиводы.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из трех возрастных групп. В комплект материалов входит методический гид по проведению урока, анимированная презентация и бланки для игр, которые нужно только распечатать.

Всероссийский просветительский проект «Знатоки воды» проводит Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке проекта Экокласс.рф Движения ЭКА. В рамках проекта организаторы приглашают школьников и педагогов принять участие в конкурсе. Педагогам предлагают разработать игровые задания о воде, а школьникам - проявить творческие способности в социальных сетях: создать мем о воде, видео в Tik Tok о полезных привычках или пост о любимом водном объекте. Авторы лучших работ выиграют ценные призы от организаторов. Регистрация участников конкурса уже открыта в личном кабинете на портале Экокласс.рф.

«В России насчитывается около 2,8 миллионов рек и более 2,7 млн озер, запас пресной воды которых имеет мировое значение. Одно из важных условий сохранения этого ценного ресурса - экологическое просвещение подрастающего поколения - тех людей, который уже через 5-10 лет станут полноценными участниками государственных и бизнес-процессов, влияющими на экологическую повестку страны. Надеемся, проект "Знатоки воды" поможет нынешним школьникам задуматься о ценности водных ресурсов России, а некоторым - даже связать свою будущую профессию с заботой о них», - отметила координатор проекта Экокласс.рф Анна Горшкова.

Педагоги, которые отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам проведения урока «Знатоки воды», получат именной диплом участника проекта Экокласс.рф и благодарственное письмо в адрес школы.