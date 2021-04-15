Общество

Участие Плюсского района в федеральных и областных программах обсудили депутаты на встрече актива

Участие Плюсского района в программе развития сельских территорий, проблемы энергообеспеченности и весеннее закрытия дорог для лесовозов обсудили с представителями местного самоуправления депутат Госдумы Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов и депутаты регионального парламента Геннадий Григорьев и Оксана Лазарева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Администрация района основательно подготовилась к участию в программе развития сельских территорий и разработала за свой счет проектно-сметную документацию на несколько объектов в Плюссе, Лядах и Заплюсье.

«Я хотел бы поблагодарить руководство администрации – главу района и его заместителей за проведение этой работы. Особо отмечу, что всю необходимую документацию подготовил не самый богатый район области. Заявка составлена, направлена в Минсельхоз. Нет уверенности, что сразу все объекты попадут в план работы следующего года, но будем верить, что вскоре мы сможем приступить к реализации первых из них. Со своей стороны – и областное Собрание, и, уверен, Александр Николаевич Козловский в Государственной Думе – будем помогать и поддерживать, вместе работать над проблемными вопросами», - отметил активное участие руководства района Александр Котов.

Перечень текущих проблем депутаты обсудили с главами волостей на месте. Одним из актуальных вопросов в районе, где расчетная лесосека одна из самых больших по области, остается состояние дорог – в межсезонье часть из них становится непроезжей. Местные власти находятся в постоянном диалоге с лесозаготовителями, но даже несмотря на сложившиеся соседские отношения, арендаторы нарушают запрет на использование дорог во время весенней просушки.

Депутат Геннадий Григорьев, представляющий не только областной парламент, но и ассоциацию лесопромышленников региона, согласился, что не все заготовители ответственно относятся к содержанию дорог, и поделился примером, когда проезжавший ночью лесовоз отправили на весы в Псков, назначили штраф размером в 400 тысяч, после чего «весь район перестал ездить». «И лесникам сказали: играем все по правилам, чтобы сберечь дороги в период выхода донника», - рассказал порховский депутат.

Александр Котов напомнил о дорогах, ремонт которых уже запланирован на 2021 год – это дорога на Лосицы, самые плохие участки дороги Струги – Ляды, за счет средств на содержание будет обновлено асфальтовое покрытие в деревне Новоселье. Кроме того, спикер подчеркнул, что дорогу Заянье – Шавково необходимо, наконец, передать на областной уровень: «Не дело, когда часть региональной дороги содержится за счёт муниципалитета». По заверениям главы района Виталия Аршинова, все необходимые процедуры завершатся летом.

Еще одна проблема, по словам руководства района и поселений, связана с энергообеспечением. Глава Лядской волости Рагим Алимов напомнил, что, например, в Лядах электричество отсутствовало весь январь. Виталий Аршинов рассказал, что Плюсский район с учетом печального опыта «деятельно поработал» в подготовке программы реконструкции электрический сетей региона, которая сейчас находится на согласовании Правительства РФ. Александр Котов в свою очередь отметил, что областное Собрание по итогам парламентского часа, посвящённого масштабному отключению электроэнергии в начале года, направило обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина. «И губернатор со своей стороны также обратился в правительство с просьбой о поддержке программы. Она ведомственная, финансировать за счёт бюджета мы её не можем, но надеемся, что решение будет найдено. Со своей стороны мы сделали все, что возможно», - заверил спикер областного Собрания.

«По ситуации, которая была зимой, есть поручение президента», - подтвердил серьёзность подхода к проблеме Псковской области Александр Козловский и в продолжение темы обратился к представителям местной власти с предложением провести аудит бесхозных энергообъектов, которые можно было бы передать сетевой компании с перспективой реконструкции.

В таком перечне могут оказаться не только заброшенные сельские подстанции, но и опоры электропередачи в крупных населенных пунктах – они установлены по устаревшим нормативам, не стоят на балансе и являются предметом давней дискуссии с дорожниками. В итоге муниципалитеты за свой счёт оплачивают освещение региональных участков дорог в пределах населенных пунктов и меняют светильники. Затраты, по словам глав, получаются немалые.

Александр Котов напомнил, что ежегодно часть средств Дорожного фонда расходуется на освещение региональных трасс. Плюсса стоит в плане на 2023 год, работы будут проведены одновременно с ремонтом дорожного полотна. Участники совещания обратились к областным депутатам с просьбой при ремонте проезжей части не забыть о тротуарах. Александр Котов согласился с обоснованностью предложения и сообщил, что предварительные переговоры с руководством комитета по транспорту уже провел.

Завершая встречу, Александр Козловский подчеркнул, что несмотря на предстоящее сокращение депутатского корпуса в областном Собрании команда единороссов всех уровней готова и дальше работать вместе, откликаться на просьбы муниципалитетов. «Мы одна команда "Единой России", у нас общие задачи, - резюмировал секретарь регионального отделения партии. - Встретимся мы еще не раз, и вопросы будем решать не только в этом году, но и в следующем периоде».