Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику. Он пройдет 16 апреля на придомовых территориях, на общественных пространствах, на территориях предприятий во всех районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
В общеобластном субботнике примут участие первые лица региона, главы муниципалитетов и сотрудники администраций, управляющие организации, сотрудники предприятий. К участию также приглашают всех желающих.
«Вне зависимости от погоды, лучше надеть закрытую и светлую одежду, чтобы были видны севшие на нее насекомые. Наружную сторону верхней одежды и штанов необходимо обработать средством от клещей, а на незакрытые участки кожи нанести спрей-репеллент. Отдайте предпочтение закрытой, желательно, высокой обуви, а если уборка будет проходить на берегу водоемов - резиновым сапогам. Используйте средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, головной убор», - рекомендовали в комитете жителям региона.
Подробнее со списком участвующих территорий во всех муниципалитетах региона можно ознакомиться по ссылке.