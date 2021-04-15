Общество

Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику

Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику. Он пройдет 16 апреля на придомовых территориях, на общественных пространствах, на территориях предприятий во всех районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

«‎Уже в пятницу мы можем вместе очистить регион от мусора и подготовить его к весенне-летнему сезону. От нас в этом деле зависит очень многое, мы все знаем своих соседей и можем их привлечь к участию в субботниках. Чем больше людей будет участвовать в субботниках, тем выше вероятность, что город станет чище и уютнее. Главное - приложить руку к общему делу и осознать, что внес свой вклад в создание чистоты и порядка», - рассказали в комитете.

В общеобластном субботнике примут участие первые лица региона, главы муниципалитетов и сотрудники администраций, управляющие организации, сотрудники предприятий. К участию также приглашают всех желающих.

«‎Вне зависимости от погоды, лучше надеть закрытую и светлую одежду, чтобы были видны севшие на нее насекомые. Наружную сторону верхней одежды и штанов необходимо обработать средством от клещей, а на незакрытые участки кожи нанести спрей-репеллент. Отдайте предпочтение закрытой, желательно, высокой обуви, а если уборка будет проходить на берегу водоемов - резиновым сапогам. Используйте средства индивидуальной защиты - маски, перчатки, головной убор», - рекомендовали в комитете жителям региона.

Подробнее со списком участвующих территорий во всех муниципалитетах региона можно ознакомиться по ссылке.