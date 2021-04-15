Общество

85% должников Сбера общались с роботом во время пандемии

Сбер представил итоги работы робота-оператора на онлайн-форуме «Цифровая трансформация взыскания». В 2020 году доля алгоритмов в общении с клиентами Сбера кардинально выросла в результате внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) на всех этапах взыскания задолженности — с первых дней просрочки до стадий судебного и исполнительного производства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Сегодня робот общается с 350 тысячами клиентов Сбера в день (в конце 2019 года - 55 тысяч клиентов). Кроме того, в 2021 году робот-коллектор начал работать с клиентами малого и микробизнеса (если сумма просроченного долга не превышает 5 млн рублей).

Как отметил директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов, в дистанционном взыскании уже давно используется ИИ, который определяет оптимальное время для звонка конкретному клиенту и даже предугадывает, возьмет ли клиент трубку. Но банк идет дальше, распространяя ИИ на различные этапы работы с проблемной задолженностью, включая выездное взыскание, судебное и исполнительное производство.

Банк также начинает применять технологию распознавания эмоций клиента и оператора. Здесь работа ведется совместно с компанией «АктивБизнесКонсалт», которая развивает продукты на базе речевых технологий под брендом VS Robotics. Технология помогает выстраивать диалог с клиентом в зависимости от эмоционального состояния. Кроме того, позволяет отслеживать работу сотрудников, оперативно выявлять симптомы эмоционального выгорания и оперативно на них реагировать.