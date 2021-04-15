Общество

Псковские юристы подготовили интернет-квест для иностранцев

Презентация итогов социального проекта «Приключения иностранца» состоялась в Псковском региональном отделении Ассоциации юристов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ассоциации.

Основной идеей проекта стало повышение правовой грамотности иностранных граждан на территории России и их интеграция в правовое поле страны. Была разработана интернет-игра - квест на наиболее распространенных платформах.

Квест-игры - один из основных жанров мобильных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, исследующим мир. Ведущую роль в игровом процессе играет решение задач, выбор варианта ответа, который ведет игрока к алгоритму решения проблемы или просто раскрывает интересующую его тему более подробно. При выборе одного из трех героев сценарий игры не только даст возможность получить информацию по правовым вопросам в легкой и доступной форме, но и познакомиться с культурными особенностями России. Иностранцы, проходя интернет-квест, узнают больше о религии, традициях кухне, и основных достопримечательностях Псковской области, отметили в Ассоциации.

«Вектор направления мыслей и деятельности нам был обозначен: заявка подавалась на участие в конкурсе по предоставлению субсидий из областного бюджета на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Отталкиваясь от значимости проекта, сначала мы определились с целевой аудиторией, ее возрастом, социальным статусом, потребностями, а далее решили, в какой форме будем доносить необходимую правовую информацию. Так, нами были выбраны три условных героя: трудовой мигрант, студент и деятель культуры. Выбор героя определяет перечень вопросов, с которыми он может столкнуться. Например, сценарий трудового мигранта предполагает раскрытие и получение полезной информации по порядку и правилам трудоустройства иностранных граждан в России, документов, необходимых иностранному гражданину для работы в РФ, инструкции для иностранного рабочего без визы, как оформить разрешение на работу, получить трудовой патент, вид на жительство в России и многое другое. Уверены, что наш проект квест-игра будет интересна не только желающим изучить миграционную политику России, но всем, кто любит увлекательные текстовые квест-игры. Возможно ли путешествовать и играть? Мы об этом позаботились. Судите сами», - рассказала член Совета молодых юристов псковского Ассоциация юристов России Валентина Варава.

Скачать игру и расширить свои правовые знания можно по ссылке.