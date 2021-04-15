Общество

Пскович пожаловался на притон в многоквартирном доме на Гражданской

Пскович высказал возмущение по поводу притона в многоквартирном доме на улице Гражданской. Свою жалобу он опубликовал на сайте губернатора области.

Мужчина пожаловался на то, что в одной из квартир регулярно собираются алкозависимые, а также люди без определенного места жительства, что, по его словам, доставляет дискомфорт жителям подъезда.

«‎В квартире №68 на улице Гражданской, 11 регулярно собираются алкоголики, бомжи и прочего рода асоциальные элементы. Это влечет за собой вонь и шум на весь подъезд. Прошу решить этот вопрос», - написал пскович.