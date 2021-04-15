Волонтеры попробовали потушить лесной пожар в Гдовском районе

В учениях по тушению лесных пожаров приняли участие волонтеры региональной команды «Молодежки ОНФ» совместно с дежурным караулом отдельного пожарно-спасательного поста «Ямм», лесного противопожарного центра, нарядов ГИБДД и полиции, бригад скорой медицинской помощи, специалистов электросетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.
По легенде учений, в лесу, рядом с населенным пунктом Ямм Гдовского района, произошел пожар на площади 26 га из-за чего возникла угроза для населенного пункта и детских оздоровительных лагерей. Общими усилиями все службы локализовали и ликвидировали пожар.
Добровольцы «Молодежки ОНФ» помогали провести опашку населенного пункта, создавали минерализованные полосы вокруг детских лагерей и принимали участие в тушении очага возгорания.
Напомним, в рамках сотрудничества с МЧС России в этом году участники команды прошли трехнедельные курсы по программе «Общественный спасатель». Теперь волонтеры могут применять полученные знания не только на учениях, но и в условиях реальных ЧС.
Подобные учения проходят ежегодно. Участники «Молодежки ОНФ» проверили свои силы в тренировке впервые. Следующим этапом совместной с МЧС работы станет дежурство добровольцев в подразделениях пожарной охраны Пскова и выезды к месту возгораний совместно со спасателями.
Напомним, в 2020 году «Молодежка ОНФ» и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает участие волонтеров в профилактике ЧС, помощь населению, работу в зонах ЧС вместе с профессиональными спасателями, а также образовательные курсы и тренировки.