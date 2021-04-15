Общество

Волонтеры попробовали потушить лесной пожар в Гдовском районе

В учениях по тушению лесных пожаров приняли участие волонтеры региональной команды «Молодежки ОНФ» совместно с дежурным караулом отдельного пожарно-спасательного поста «Ямм», лесного противопожарного центра, нарядов ГИБДД и полиции, бригад скорой медицинской помощи, специалистов электросетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

По легенде учений, в лесу, рядом с населенным пунктом Ямм Гдовского района, произошел пожар на площади 26 га из-за чего возникла угроза для населенного пункта и детских оздоровительных лагерей. Общими усилиями все службы локализовали и ликвидировали пожар.

Добровольцы «Молодежки ОНФ» помогали провести опашку населенного пункта, создавали минерализованные полосы вокруг детских лагерей и принимали участие в тушении очага возгорания.

Напомним, в рамках сотрудничества с МЧС России в этом году участники команды прошли трехнедельные курсы по программе «Общественный спасатель». Теперь волонтеры могут применять полученные знания не только на учениях, но и в условиях реальных ЧС.

«Я впервые принимал участие в тушении пожара. Задача нашей команды заключалась в том, чтобы выстроиться в линию вдоль противопожарной опашки и тушить огонь с помощью противопожарного ранца, который у каждого из нас был за спиной. Борьба с огнем продолжалась примерно полчаса. Это был бесценный опыт. Несмотря на то, что это тренировка, все выглядело правдоподобно. Мы тушили настоящий огонь и должны были в экстремальных условиях четко выполнять все указания наставников - пожарных. Те знания и умения, которые мы получили на курсах общественных спасателей, во многом помогли нам все делать правильно», - поделился впечатлениями участник «Молодежки ОНФ» в Псковской области Денис Стренченко.

Подобные учения проходят ежегодно. Участники «Молодежки ОНФ» проверили свои силы в тренировке впервые. Следующим этапом совместной с МЧС работы станет дежурство добровольцев в подразделениях пожарной охраны Пскова и выезды к месту возгораний совместно со спасателями.

«Мы благодарны волонтерам за помощь. Они сработали на отлично, со всеми задачами справились. В лице добровольцев мы получили надежных помощников», - отметил заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Псковской области Станислав Самойленко.

Напомним, в 2020 году «Молодежка ОНФ» и МЧС России заключили соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает участие волонтеров в профилактике ЧС, помощь населению, работу в зонах ЧС вместе с профессиональными спасателями, а также образовательные курсы и тренировки.