Общество

В Пскове состоялся круглый стол, посвященный 800-летию Александра Невского

В Пскове, в модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб», прошел круглый стол «Не в силе Бог, а в правде», посвященный 800-летию со дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля, святого князя Александра Невского. В мероприятии приняли участие директор библиотеки Елена Сойтту, представители управления Росгвардии по Псковской области, учащиеся Псковского политехнического колледжа.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии, встреча прошла накануне Дня воинской славы России: 18 апреля отмечается День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

Участники обсудили факты биографии великого князя: говорили о месте его крещения, событиях из его детства и юности, сражениях под его предводительством. Организаторы круглого стола уверены, что подобные мероприятия имеют для всех участников большую ценность. Участие в них помогает не только узнавать новые подробности событий прошлого, но также дает участникам возможность аргументированно высказать свою точку зрения, уточнить для себя важные факты.