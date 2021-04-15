Общество

Фотофакт: Арт-объект «‎Love»‎ появился в Гдове

Арт-объект «‎Love»‎ появился в сквере у дерева любви в городе Гдове. Об этом пишет газета «‎Гдовская заря».

Фото: ‎«‎Гдовская заря»

Скамейку установили в сквере рядом с Мельничным мостом. «Уголок любви» послужит местом для фотосессий.