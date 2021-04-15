Общество

Проект «Зеленая область» представил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил на форуме «Территория смыслов. Псков» свой проект под условным названием «Зеленая область». Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Губернатор отметил, что в области многое делается для приведения в порядок дорожной инфраструктуры, но современный трафик тоже диктует определенные требования, и иногда под эти изменения попадают и зеленые насаждения.

Он напомнил, что в рамках ремонта проспекта Ленина в Великих Луках предполагалось убрать порядка 300 деревьев, но, получив обратную связь от жителей, эта цифра была скорректирована до 100, дополнительно посадят около 500 кустарников. Также Михаил Ведерников поручил обратить внимание и на остальные территории, где необходимо озеленение.

«Мы этот вопрос обсуждали и с Александром Николаевичем Братчиковым, главой администрации Пскова. Они уже проработали проект того, где нужны зеленые насаждения. Но я предлагаю сделать народный, общий проект по всем муниципалитетам. Посмотрим, где есть перспективы, чтобы посадить деревья, подключим к этому процессу наших предпринимателей, спонсоров, сами включимся», - сказал глава региона.