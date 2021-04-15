Общество

Кабмин расширил возможности участия в конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Количество лауреатов по каждой из номинаций конкурса «Лучшая муниципальная практика» увеличится с трех до пяти, а общее количество победителей достигнет 50. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

По новым правилам в конкурсе также смогут участвовать муниципальные округа. Ранее у них такой возможности не было.

Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений – от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель – выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций лауреаты получают дипломы правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик.