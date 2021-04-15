Общество

День науки и творчества прошел в великолукской гимназии

День науки и творчества прошел в гимназии имени С. В. Ковалевской в Великих Луках. Об этом сообщает директор учреждения, депутат Великолукской городской думы Татьяна Фомченкова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Татьяны Фомченковой «ВКонтакте»

«14 апреля привычных уроков не было, но мы обобщили важное знание: вместе быть интересно и полезно», - написала Татьяна Фомченкова.

День науки и творчества начался с мастер-классов по выбранным предметам, на которых учащиеся играли, сочиняли, пели песни, рисовали и решали задачи.

По словам директора гимназии, яркими выступлениями удивила и традиционная конференция исследовательских и проектных работ. «По цокольному этажу мы ходим, подняв голову: художественные работы Вероники Рыбаковой погружают нас в мир различных направлений живописи на примере славянского гороскопа», - сказала Татьяна Фомченкова.

Закончился праздник презентацией проекта «Живые картины». Каждый класс представлял косплей на работы знаменитых художников. Сейчас выставка открыта на 1 этаже учреждения.