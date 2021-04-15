Общество

Депутаты и сотрудники аппарата Собрания вышли на субботник в Пскове

Депутаты регионального парламента и сотрудники аппарата Собрания приняли участие в общеобластном субботнике и убрали территорию заброшенного фруктового сада на улице Кузнецкой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, фронт работ для представителей законодательного органа был выбран по согласованию с городскими коммунальными службами.

Как уточнил спикер Собрания Александр Котов, изначально депутаты планировали провести весеннюю уборку в Сквере Народовластия, где в прошлом году посадили деревья и установили памятный знак в честь 25-летия парламента, но от этой идеи пришлось отказаться.

«Территория сквера входит в план уборки городских служб, поэтому там все чисто. Мы обратились в администрацию города, и нам предложили достаточно сложное для уборки место. По моим ощущениям, здесь вообще никогда не убирали, это очень запущенный участок, и хорошо, что мы до него добрались», - сказал Александр Котов.

Председатель Собрания отметил, что на субботник вышли представители всех фракций. «Мы как никогда в этот момент дружны, - пошутил спикер. - Здесь разногласий никаких нет. Мы все в едином порыве делаем доброе дело для города».

«Любому чиновнику и депутату просто необходимо периодически выходить на улицу и поработать руками», - поддержал спикера руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков и даже высказал сожаление, что субботники проводятся достаточно редко.

Лидер коммунистов Петр Алексеенко также высказался в поддержку проведения коллективных субботников: «Это советская традиция, и хорошо, что она сохранилась до сих пор. Мы знаем, что у коммунальщиков не хватает сил и средств, чтобы навести чистоту во всем городе, поэтому люди выходят на субботник и помогают».

За время субботника была расчищена часть сада, примыкающая к тротуару. С территории убрали поваленные деревья, ветки, пожухшую траву, опавшие листья и мусор. Приготовленных заранее мусорных мешков не хватило – к сотне 120-литровым пакетам пришлось докупать еще двадцать 240-литровых.

«Нашли диван, два свитера, две пары брюк, расческу, зонтик, много обуви, термос – в общем, целый набор для жизни», - перечислила сделанные во время субботника «находки» депутат Лидия Драгунова. Собранный мусор коммунальные службы пообещали вывезти в течение ближайших нескольких дней.

По мнению вице-спикера Юрия Сорокина, каждый, кто любит свой город, считает необходимым участие в субботниках. «Это полезное дело. Неважно, кто ты – предприниматель, чиновник, гражданин. Но, если каждый выйдет и уберет хотя бы небольшой участок рядом со своей работой, с домом или какое-то общественное пространство, наш город будет чистым и красивым», - уверен депутат.

«Субботники должны жить в сердце каждого, тогда в нашем городе будет гораздо чище и приятнее», - передал общий настрой депутат Алексей Севастьянов.