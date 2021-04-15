Общество

Псковским пенсионерам помогут защититься от мошенников

Соглашение о сотрудничестве заключили отделение Пенсионного фонда по Псковской области и отделение Псков Банка России. Подписи под документом поставили управляющие Наталья Мельникова и Сергей Савин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР России по Псковской области.

Совместную работу будут проводить по нескольким направлениям: повышение финансовой грамотности населения старшего возраста, а также финансовое просвещение пенсионеров в регионе в соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации.

Взаимодействие будет проходить в рамках координационного совета по повышению финансовой грамотности населения Псковской области, утвержденного распоряжением главы региона Михаила Ведерникова.

Управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова отметила, что Пенсионный фонд РФ на протяжении многих лет проводит работу по повышению пенсионной, социальной и финансовой грамотности среди молодежи, предпенсионеров и пенсионеров.

«На встречах со студентами, членами трудовых коллективов, пожилыми людьми мы рассказываем о важности формирования пенсионных прав с первых дней трудовой деятельности, об изменениях в пенсионном законодательстве, а также о преимуществах электронных услуг, которые сегодня доступны нашим гражданам. Кроме этого, большое внимание всегда уделяем теме противодействия мошенникам. Уверена, что совместная работа с Банком России в этом направлении поможет людям особенно старшего поколения получить все необходимые им знания и обезопасить себя и свою семью от финансовых проблем, которые могут быть вызваны действиями злоумышленников», - сказала Наталья Мельникова.

В рамках реализации мероприятий по повышению финансовой грамотности населения эксперты отделения Псков планируют провести ряд лекций на разную тематику: «Кредиты или займы: какие они бывают», «Банковские карты», «Финансовое мошенничество», «Признаки подлинности и платежеспособности банкнот Банка России», «Виды банковских карт и правила их использования», «Зачем быть финансово грамотным».

«Для Банка России очень важно, чтобы у граждан развивался интерес к финансовой культуре, ответственное отношение к деньгам и планированию личного бюджета. Подобные проекты, в том числе, дают возможность получить и приумножить такие знания», - рассказал управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин.

За последнее время люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, но и злоумышленники действуют активнее. Это значит, что граждан, а особенно пенсионеров и людей старшего поколения, надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого. Планируется, что совместная работа организаций – участников координационного совета по финансовому просвещению, направленная и против социальной инженерии, сбережет средства многих жителей региона.