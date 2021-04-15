Общество

Смены в летних лагерях в Псковской области снова сократят до 14 дней

Заседание региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей под председательством председателя комитета по образованию Псковской области Александра Седунова прошло в пятницу, 16 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Руководитель профильного комитета проинформировал, что заключен контракт на организацию отдыха детей, сформирован реестр из почти 180 организаций. В настоящее время проводятся мероприятия в рамках плановой ежегодной подготовки загородных и образовательных учреждений, в том числе необходимые конкурсные процедуры. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 77 млн рублей. В ряде районов эти ресурсы дополнены средствами муниципальных бюджетов.

Александр Седунов обратил внимание, что, как и в прошлом году, в сезоне 2021 года на оздоровительную кампанию накладывается отпечаток пандемии. В соответствии с распоряжением главного санитарного врача России летний отдых в Псковской области пройдет с ограничениями. «Так, сохранится сокращенная до 14 дней продолжительность смен и запрет на посещение лагерей посторонними лицами. Наполняемость отрядов будет выше — до 75% от возможного. В прошлом году она составляла всего 50%. Зато в этом году лагеря начнут работать вовремя, в июне», — отметил председатель комитета по образованию.

Ожидается, что в детской летней оздоровительной кампании примут участие порядка 12 тысяч детей. При этом Александр Седунов отметил, что большое количество детей посетит всероссийские детские центры Черноморского побережья «Артек», «Орленок» и «Смена». «Уникальным станет путешествие ребят из Псковской области к Тихому океану — более 20 детей в этом году отправятся во Владивосток», — анонсировал председатель комитета.

Кроме того, будут проведены традиционные профильные смены, посвященные военно-патриотическому воспитанию, науке, спорту и искусству, — всего около 30. При этом масштабно и активно в деятельности лагерей будут задействованы псковский и великолукский кванториумы, а также образовательные центры «Точка роста».

В рамках заседания участники обсудили ход подготовки учреждений к проведению смен. Рассмотрели вопросы обеспечения организаций педагогическими и медицинскими работниками. Отдельно обсудили тему безопасности при проведении оздоровительной кампании в регионе.