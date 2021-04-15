Общество

Повышение престижа академии ФСИН обсудили в Пскове

Начальник академии ФСИН России Сергей Никитюк проконтролировал ход реализации основных образовательных программ в Псковском филиале академии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Начальника академии интересовали проблемные вопросы, возникающие при реализации основных образовательных программ, поэтому были определены приоритетные направления повышения эффективности организации образовательного процесса и развития научно-исследовательской деятельности Псковского филиала академии.

Сергея Никитюка сопровождали начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин и заместитель начальника филиала по учебной и научной деятельности Юлия Михайлова. После обхода учебных аудиторий Сергей Никитюк провел встречи с постоянным и переменным составом вуза, на которых ответил на вопросы сотрудников и курсантов, связанные не только с реализацией образовательных программ с учетом закрепленных за филиалом направлений подготовки, дальнейшим совершенствованием и укреплением научного потенциала, но и с перспективами развития учебно-материальной базы, повышением авторитета и престижа учебного заведения в масштабе региона и УИС.

В ходе рабочей поездки в Псков он также провел ряд встреч с руководством городской власти, УМВД и УФСИН России по Псковской области, областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава.

На встрече с главой Пскова Еленой Полонской обсуждались вопросы текущей деятельности вуза и его учебно-воспитательного процесса, взаимодействие власти и Псковского филиала академии ФСИН России, наметили перспективы дальнейшего взаимодействия сторон во всех сферах деятельности, в том числе образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности.

Встреча с руководством городской власти проходила с участием начальника Псковского филиала академии Дмитрия Панарина. Елена Полонская выразила готовность продолжать сотрудничество с вузом и подчеркнула, что филиал академии ФСИН является неотъемлемой частью жизни Пскова, образовательного пространства и патриотического воспитания молодежи.

На встречах с руководством силовых ведомств и областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава обсуждались вопросы взаимодействия в рамках развития духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.