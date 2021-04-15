Общество

COVID-19 выявлен у 17 пациентов великолукской больницы

Коронавирус выявлен у 17 пациентов кардиологического отделения Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщил в своем видеообращении глава города Великие Луки Николай Козловский.

Смотрите также Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области

По его словам, на территории города с начала распространения коронавирусной инфекции зарегистрировано более 6 тысяч пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

«К сожалению, в Великих Луках выявлен вновь новый очаг – в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больницы, COVID-19 выявлен у 17 пациентов, из них 8 человек переведены в филиал ГБУЗ "Псковская инфекционная больница". Остальные получают необходимое лечение в отделении. Само отделение закрыто до 28 апреля, проводятся все необходимые противоэпидемические меры», - сообщил глава города.

Определенную тревогу у него вызывает и тот факт, что ежесуточное количество заболевших нередко превышает 15 человек. Вместе с тем, прививочная кампания от коронавируса продолжается без перерывов. В настоящее время количество великолучан, которые привились первым компонентом, приближается к 4 тысячам. Еще почти 2,5 тысячи горожан полностью завершили прививочную кампанию.

Записаться на вакцинацию можно все так же по телефону 122 и в регистратурах подлинник №1 и №3, а также на сайте госуслуг, напомнил Николай Козловский. Продолжается прием заявок и от организаций города.

«Статистика каждый день пополняется, а значит, вирус не отступил, и очень важно и дальше соблюдать все меры предосторожности», - заметил он.