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Общество

Управляющая компания навела порядок вокруг строящегося детсада на Коммунальной

16.04.2021 21:16|ПсковКомментариев: 0

Управляющая организация «Десятый район» приняла участие в конкурсе по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков» и привела в порядок территорию вокруг строящегося детского сада за остановочным комплексом «ул. Печорская» и домом №56а по улице Коммунальной.

В организации пояснили, что территория в течение длительного периода являлась объектом незавершенного строительства, поэтому не находилась в режимной уборке, что вызывало множество нареканий со стороны жителей микрорайона.

 
На фото - территория до уборки

Периодически управляющая организация собственными силами и с привлечением жильцов проводила субботники. В настоящий момент на большей части ведется строительство детского сада, однако вокруг скопилось много мусора, остатков сухостоя и т. п.

 

Вместе с заявкой на конкурс для участия в номинации «Прочие территории общего пользования»» представители управляющей организации прислали несколько фотографий, по которым можно оценить результат проделанной работы.

 

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 апреля начали прием заявок на конкурс «Чистый Псков». 

Участникам мероприятия предлагается очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Самым активным вручат памятные подарки. Все участники получат благодарственные письма от администрации города Пскова, а победители в каждой номинации - подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, а также памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Конкурс проводится среди горожан, торговых и промышленных предприятий, предпринимателей, образовательных и спортивных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и социальной сферы, спортивные учреждения, организаций, отвечающих за содержание общего имущества многоквартирных домов, частных домовладений и подрядных организаций.

Конкурсные заявки принимаются в нескольких номинациях:

  • «дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор);
  • «общественное пространство» (парки, скверы, улицы, набережные);
  • «территория предприятия»;
  • «территория объекта торговли»;
  • «территория учреждений и организаций»;
  • «прочие территории общего пользования» (любая территория, не входящая в прочие номинации и не подлежащая регулярной уборке, по согласованию с УГХ Пскова).

Управление городского хозяйства на основании обращений граждан в различные инстанции подготовило перечень территорий, которые нуждаются в уборке силами активистов. Их также можно привести в порядок в рамках конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города «Чистый Псков».

Заявителям нужно заполнить утвержденную форму заявки на участие в конкурсе.

К заявке прилагается 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих благоустройство и санитарное состояние объекта до и после проведения уборки, общее фото участников акции, а также, по желанию, ее описание. Размер описания - не более 1 листа А-4.

Каждый участник заявляет на конкурс только одну территорию.

Заполненные заявки и фотографии следует высылать по адресу электронной почты: redaktor@pln-pskov.ru.

Теги: #благоустройство #конкурс #уборка города #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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