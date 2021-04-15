Общество

Три работника госпредприятий Псковской области получают более 100 тысяч рублей в месяц

Опубликованы сведения о среднемесячной зарплате руководителей государственных предприятий Псковской области, государственных бюджетных учреждений, из заместителей и главных бухгалтеров.

В тройку самых высокооплачиваемых работников вошли директор ГП ПО «Фармация» Наталия Иванова (размер среднемесячной зарплаты за 2020 год - 138 тыс. 233 рубля), и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» с 23 октября 2019 года по 11 февраля 2021-го Юрий Киргинцев (131 тыс. 361 рубль), директор ГП ПО «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова (105 тыс. 75 рублей).

Директор (по 4 сентября 2020 года) ГБУ ПО «Бюро технической инвентаризации» Юрий Гнусин получал в среднем 88 тыс. 415 рублей, генеральный директор ГП ПО «Славяне» Игорь Жгун - 87 тыс. 81, 41 рубля, директор ГП ПО «Управление недвижимостью» Владимир Осьмирко - 87 тыс. 53,93 рубля, и. о. генерального директора ГП ПО «Псковавтотранс» Алексей Семенов - 61 тыс. 530,39 рубля.

Среди главных бухгалтеров больше всего получила в 2020 году представитель ГП ПО «Управление недвижимостью» В. Наруксберг - 98 тыс. 671,45 рубля, что выше зарплаты директора.

Заместители генерального директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» в 2020 году получали от 70 тыс. 975 до 86 тыс. 498 рублей. Заместитель генерального директора по экономике и финансам О. Тихонова (занимала должность по февраль 2020 года) получала 86 тыс. 498 рублей. Первый заместитель директора БТИ Псковской области Алексей Крюков зарабатывал 82 тыс. 160 рублей.

Самый низкооплачиваемый заместитель директор работает в ГП ПО «Славяне» Александр Щемелев - 38 тыс. 944,39 рубля.