Общество

Экс-председатель ТИК Пскова может возглавить бизнес-инкубатор

Экс-председатель ТИК города Пскова Владимир Кротов может быть назначен директором муниципального бюджетного учреждения «Псковский бизнес-инкубатор». Проект решения городской Думы о согласовании его кандидатуры на данную должность и о заключении с ним срочного трудового договора опубликован на официальном сайте Пскова.

К кандидату на должность руководителя предъявляются следующие квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

Владимир Кротов имеет высшее образование, в 2001 году окончил Северо-Западную академию государственной службы, по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2006 – по специальности «Юриспруденция», стаж работы Кротова на руководящих должностях составляет 26 лет.

Окончательное решение по вопросу его назначения директором бизнес-инкубатора будет принято на сессии гордумы.

Напомним, ранее Владимир Кротов работал в должности председателя ТИК города Пскова. В феврале текущего года он покинул пост по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста.