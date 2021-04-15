Общество

Президенту России предложат обновить автопарк «скорых» в регионах

«Единая Россия» обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением обновить автопарк «скорых» в регионах. С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин к партии обратились участники всероссийского форума волонтеров-медиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

«(Во время пандемии - ред.) очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтеров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова, принимающая участие в V всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в Мастерской управления «Сенеж».

Замсекретарь Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко подчеркнул, что решение проблемы с парком машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, поскольку медики должны добираться до пациентов в считанные минуты.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу (обновления парка машин - ред.) в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Евгений Ревенко.

По словам секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, на медиков в период пандемии легла колоссальная нагрузка, поэтому партийцы со своей стороны оказывают им всестороннюю поддержку.

«Мы передали медикам региона реанимобиль и три легковые машины, организовали доставку горячего питания во все красные зоны и бригадам скорой помощи. За три месяца были доставлены 37 тысяч комплектов обедов. На все посты скорой помощи и больницы региона, которые нуждались в поддержке, были переданы микроволновые печи, холодильники, кофемашины, электрочайники, термопоты и другая бытовая техника, - пояснил он. – Огромная благодарность всем врачам, медсестрам, фельдшерам, санитарам, которые сейчас стоят не передовой борьбы с коронавирусом и самоотверженно выполняют свой профессиональный долг - спасают человеческие жизни! И здоровья всем!»

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии – машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.