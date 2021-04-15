Общество

Совет ветеранов избирательной системы будет создан в Псковской области

Совет ветеранов избирательной системы будет создан в Псковской области. Соответствующее решение принято 16 апреля на 157-м заседании Избирательной комиссии Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в рамках заседания члены комиссии утвердили положение «О Совете ветеранов избирательной системы Псковской области при Избирательной комиссии Псковской области».

Совет ветеранов создается как общественный экспертный и консультативный орган, который будет состоять из опытных организаторов выборов. Он формируется для проведения консультаций по вопросам, связанным с обобщением практики применения законодательства о выборах и референдумах, выработкой предложений по его совершенствованию, иным вопросам деятельности избирательных комиссий региона.

Руководящий органом Совета ветеранов - его аппарат, состоящий из пяти членов. «Мы ценим опыт старшего поколения, которое посвятило организации выборов не один десяток лет. Их вклад в становление и развитие областной избирательной системы неоценим, они смогут поделиться своей мудростью, опытом, знаниями с нашими представителями молодежи», - отметил заместитель председателя облизбиркома Сергей Кулаков.

Добавим также, что в июне заканчиваются полномочия трех территориальных избирательных комиссий. Решением облизбиркома на заседании утвержден план организационно-правовых мероприятий по формированию ТИК состава 2021-2026 годов Бежаницкого, Куньинского и Опочецкого районов. Утвержден перечень и количественный состав данных комиссий

На заседании также утверждены результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов на региональном государственном радиоканале в марте 2021 года.

В заключение принято постановление «О представлении к поощрению организаторов и участников досрочных выборов главы муниципального образования «Порховский район».