Общество

Подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках выходит на финишную прямую

Подготовка к кастингу городских конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки - 2021» выходит на финишную прямую. Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы конкурсов.

«Остаются считанные дни до главного кастинга этой весны! Те, кто еще не подал заявки - поторопитесь! У вас очень мало времени, чтобы «запрыгнуть» в последний вагон одного из самых красивых проектов этой весны в Псковской области!» - отметили организаторы.

В рамках подготовки состоялась титульная фотосессия «Мисс Псковская область 2020» Марии Михайловой.

Бьюти-команда фотосессии: Марина Тращенкова, Юлия Яковлева, Катерина Дружинина. Фото - Олег Голиков.

Условия участия в кастинге в конкурсе «Мисс Великие Луки»:

возраст от 16 до 24 лет;

фотогеничность;

желание стать лучшей версией себя.

Условия участия в кастинге «Миссис Великие Луки»:

возраст от 24 до 50 лет;

фотогеничность;

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации («Мисс» и «Миссис»).

Узнать подробности и записаться на конкурс можно, написав в личные сообщения, или по телефону: 8-911-350-19-14.