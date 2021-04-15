Общество

Волонтеров приглашают на субботник в Изборско-Мальской долине

Музей-заповедник «‎Изборск» приглашает волонтеров принять участие в субботнике на территории Изборско-Мальской долины, который пройдет 22 апреля. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте Псковского городского молодежного центра.



Фото: инстаграм-аккаунт Псковского городского молодежного центра

Участникам субботника предоставят транспорт из Пскова в Изборск и обратно. Кроме того, после проведения работ организуют чаепитие в музейном кафе «‎Блинная».

Сбор на мероприятие запланирован 22 апреля в 10:30 у молодежного центра по адресу: улица Максима Горького, 15. Возвращение в Псков ожидается в 15:30.

С собой волонтерам желательно взять рабочую одежду, перчатки, резиновые сапоги, средства от комаров и клещей и питьевую воду.

Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено. Чтобы попасть в команду, необходимо заполнить анкету по ссылке.