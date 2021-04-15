Общество

Сотрудники администрации Пскова привели в порядок Зеленый театр

Более 70 сотрудников аппарата администрации города Пскова приняли участие в субботнике. Вооружившись масками, перчатками, метлами, граблями и мусорными мешками, они привели в порядок Зеленый театр и территорию за памятным знаком «Шталаг-372».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации, уборка возле памятника «Шталаг-372» прошла с участием главы администрации Александра Братчикова, а в Зеленом театре к наведению порядка присоединились сотрудники Территориальной избирательной комиссии города Пскова.

Буквально за час мусор, прошлогодняя опавшая листва и обломанные ветки деревьев были убраны. Всего участники собрали около 100 мешков с листвой и мусором.

Напомним, что месячник по благоустройству и уборке города продлится до 30 апреля. В этом году администрация города Пскова в рамках месячника организует конкурс по благоустройству и наведению порядка на территории города «Чистый Псков».

Кроме того, желающие присоединиться и поучаствовать в субботниках могут обратиться в свою управляющую компанию. С перечнем территорий, где будет проводиться уборка, можно ознакомиться на сайте администрации города.