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Общество

160 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области

16.04.2021 22:52|ПсковКомментариев: 0

Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» завершили в Псковской области. На 15 апреля на федеральном портале «Земский учитель» на замещение четырех вакансий учителей в 22 муниципалитетах зарегистрировали 160 заявок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области. 

Для участия в конкурсном отборе полный пакет документов представили 35 претендентов на 103 вакансии в школах региона. Больше всего документов для участия в конкурсе поступило на замещение вакансий учителя истории – 10 человек, учителя начальных классов – 8 человек.

«За прошлый год программа "Земский учитель" показала свою востребованность. На вакантные места образуется серьезный конкурс. Мы постоянно интересуемся работой переселившихся в Псковскую область учителей, радуемся их успехам и достижениям», - рассказали в комитете. 

Желание приехать в Псковскую область на работу изъявили учителя из Самарской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Новосибирской областей, города Севастополь, Ставропольского края, республики Марий Эл и других.

Второй этап конкурсного отбора, экспертиза заявок, завершится 30 апреля.

Напомним, программа «Земский учитель» инициирована президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и направлена на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона. 

Теги: #Псковская область #земский учитель #комитет по образованию Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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