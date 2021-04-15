Общество

160 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области

Прием заявок на участие в программе «Земский учитель» завершили в Псковской области. На 15 апреля на федеральном портале «Земский учитель» на замещение четырех вакансий учителей в 22 муниципалитетах зарегистрировали 160 заявок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Для участия в конкурсном отборе полный пакет документов представили 35 претендентов на 103 вакансии в школах региона. Больше всего документов для участия в конкурсе поступило на замещение вакансий учителя истории – 10 человек, учителя начальных классов – 8 человек.

«За прошлый год программа "Земский учитель" показала свою востребованность. На вакантные места образуется серьезный конкурс. Мы постоянно интересуемся работой переселившихся в Псковскую область учителей, радуемся их успехам и достижениям», - рассказали в комитете.

Желание приехать в Псковскую область на работу изъявили учителя из Самарской, Свердловской, Рязанской, Нижегородской, Омской, Оренбургской, Новосибирской областей, города Севастополь, Ставропольского края, республики Марий Эл и других.

Второй этап конкурсного отбора, экспертиза заявок, завершится 30 апреля.

Напомним, программа «Земский учитель» инициирована президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и направлена на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона.