Общество

Жители Острова провели весенний субботник

Жители города Острова вышли на субботник. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, работники предприятий и организаций, общественники, молодежь и активные горожане собрали скопившийся за зиму мусор, привели в порядок дворы и прилегающие к административным зданиям территории. Предприниматели создавали уют вокруг своих торговых точек.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Свою лепту внесли и представители власти, в том числе глава района Дмитрий Быстров. Они не только выступили инициаторами субботника, но и приняли в нем участие. Усилили команду помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян и депутат Псковского областного Собрания депутатов Андрей Михайлов.

«Хочу поблагодарить всех, кто вышел сегодня на субботник и наводил порядок не только у своего дома, но и на территориях общего пользования. Когда убираешь мусор и благоустраиваешь двор, улицу или парк своими руками, по-другому относишься и к поддержанию порядка. Приятно, что такое доброе и нужное дело поддержала наша молодежь. Значит, мы все любим и гордимся Островом. За один раз, конечно, везде порядок навести невозможно, поэтому призываю островичей и дальше дружно преображать город, чтобы к майским праздникам нам было и самим приятно и не стыдно перед приезжими гостями», - сказал Дмитрий Быстров.