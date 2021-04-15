Общество

В Псковской области определили лучших муниципальных служащих

Завершила работу конкурсная комиссия, определившая лучших муниципальных служащих Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс проводился в четырех группах, в два этапа. Заявки на участие в нем подали 35 муниципальных служащих из 23 муниципальных образований.

На первом этапе комиссия оценивала анкеты и характеристики конкурсантов. Во втором этапе конкурса участвовали уже 17 муниципальных служащих, набравших наибольшее количество баллов в первом этапе конкурса. Члены комиссии оценили их профессиональные и личностные качества, уровень знаний и умений, результаты достижений в профессиональной служебной деятельности, потенциал и перспективы.

В номинации «Руководители» отличилась председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева. В номинации «Специалисты» лучшей признали консультанта отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации Себежского района Ирину Титкову.

Также названы лучшие муниципальные служащие в поселениях. Среди руководителей победу одержал глава администрации городского поселения «Новосокольники» Николай Наумов, среди специалистов отмечена главный специалист администрации сельского поселения «Новоржевская волость» Валентина Рокачевская.