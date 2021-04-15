Общество

В Псковской области стартовала акция по раздаче семенного картофеля

В рамках рабочего визита в Опочку депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в сопровождении главы района Юрия Ильина навестил руководителя хора ветеранов Ларису Федулову, сообщили в пресс-службе парламентария.

Александр Козловский передал пенсионерке семенной картофель. Помощь была оказана в рамках благотворительной акции, запущенной фондом «Земляки», партией «Единая Россия» и предпринимателями Великолукского района. Жительница Опочки стала ее первым участником. Это мероприятие, как пояснил Александр Козловский, массовое - семенной картофель будет передан нуждающимся во всех районах области.

Лариса Федулова поблагодарила депутата за внимание и рассказала, что в этом году отметила свое 80-летие. Затем она пригласила гостей пройти на ее приусадебный участок, где уже провела мероприятия по благоустройству и высадила цветы.

В завершение встречи Александр Козловский пожелал Ларисе Федуловой крепкого здоровья и хорошего урожая.