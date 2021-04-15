Общество

«Акценты» Донецкого: «Недоразрядка» Байдена, судьба площади Ленина и «Аквариум» в Пскове

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Что такое «недоразрядка»? Российско-американские отношения похожи на политические «качели».

Не фонтан? В центре Пскова начались работы по благоустройству.

«От него сияние исходит». Легендарная группа «Аквариум» выступила в БКЗ.

Мы редко это делаем, но сегодняшний нас обзор я вынужден начать с международной тематики: устрашающе часто в последнее время, как я заметил, наш маленький Псков стал упоминаться разными спикерами в контексте большой политики. Связано это, понятно, исключительно с тем, что именно у нас в Пскове базируется 76-я воздушно-десантная дивизия (привет капитану Очевидность!), которую упоминают сразу, как только речь заходит об обострении военно-политической ситуации на Донбассе, а война на Украине – это, понятно, часть большой геополитической игры, в которой участвуют Россия и США. Так и получается, что всё со всем в этом мире связано, как в знаменитом рассказе Рэя Бредбери «И грянул гром»: если помните, там охотник, попав в прошлое, сойдя с тропы, случайно раздавил бабочку, отчего будущее катастрофически изменилось. Это, конечно, такая метафора, но сегодня «пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне», как и примерно тридцать пять лет назад, на пике холодной войны, и никуда от этой данности не денешься, - я сейчас и о пенсионерах, и о войне.

Так вот, начало недели ознаменовалось неожиданным звонком президента США Байдена президенту России Путину, и это было тем более неожиданно, что месяц назад Байден как бы обозвал Путина «убийцей», а Путин, ответил что Байден «сам так называется». И вот после этого феерического «обмена любезностями» последовал телефонный разговор двух президентов, в ходе которого стороны договорились о личной встрече, и который многие обозреватели расценили чуть ли не как своего рода начало разрядки напряженности.

Политологи тут же вспомнили старый термин 70-х годов прошлого века. Напомню, был такой период в истории советско-американских отношений, когда Брежнев с Никсоном целовались и договаривались об ограничении стратегических наступательных вооружений, и называлось это всё «разрядкой» (калька с французского термина détente).

И вот, повторюсь, на фоне почти нагрянувшей новой войны с Украиной, о которой толковали всю прошлую неделю, вдруг происходит обнадеживающий телефонный диалог с Байденом. На нашу «святую и непримиримую оппозицию» этот разговор Байдена с Путиным, судя по фейсбукам и ютубам, произвел прямо таки удручающе-сокрушающее впечатление. Общий тон комментариев: «Ну вот, и Байден оказался слабаком и пошел перед Путиным на попятную. Опять ВВП всех переиграл. Да что ж такое!».

Но потом настал четверг, Байден объявил о новых «суперсанкциях» в отношении России, и настроение наших оппозиционеров заметно улучшилось. Был даже придуман новый термин «недоразрядка», то есть вроде как «детан», да не совсем. Вот так у них все сложно. Сейчас эти самые «суперсанкции» Байдена тема №1 в мировых медиа. И наши государственные СМИ снова ругают американскую политику за то, что она в очередной раз продемонстрировала свою непоследовательность. Как определило одно прокремлевское издание, после «рассудительного звонка в Кремль» Байден запретил продавать в США российские долговые облигации, выслал из страны десять наших дипломатов и внес в «черный список» три десятка российских предприятий и отдельных россиян. Москва пообещала ответ. В ближайшее время, мы этот ответ увидим.

Пока же мы увидели ассиметричный российский ответ Турции – фактический запрет на авиаперевозки до 1 июня. Якобы из-за сложной пандемической обстановки, но многие комментаторы думают иначе. Удар по Турции (то есть по ее туристическому сектору) связан с недавними дружескими посиделками президента Турции Эрдогана с президентом Украины Зеленским. При этом 50 тысяч россиян сейчас находятся в Турции, и мгновенно превратились как бы в «заложников» больших геополитических игр. А есть еще те, кто планировал в Турции отдых и уже успел купить путевки. Вот новость ТАСС: «Ростуризм предложил обменять сгоревшие путевки в Турции на тур по Золотому кольцу России». Нагляднейший пример того, как политика, которой мы не занимаемся, занимается нами. Тут многие, конечно, вспомнят, популярный неприличный гэг комика Данилы Поперечного на эту тему.

А я продолжаю. Из политических эмпиреев спустимся на бренную землю, а именно переместимся в центр Пскова, на так называемую площадь Ленина, которая на самом деле никакая не площадь, а типичный сквер, в котором, тем не менее, начались работы по благоустройству. Уже все разрыли, и рабочие устанавливают новые бордюры, подсыпают щебень, срывают старые газоны и асфальт. Поскольку это центр города и соединение всех транспортных и пешеходных путей, всех жителей без исключения на три с лишним месяца ждут некоторые неудобства. По плану работы по благоустройству продлятся до 31 июля. Стоимость всего «удовольствия» - 27 миллионов 587 тысяч 824 рубля и 84 копейки.

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Подчеркнем, эти никакая не реконструкция, а именно работы по благоустройству. На этой неделе глава администрации Пскова Александр Братчиков выступал в эфире нашего псковского «Эха» и специально подчеркнул, что на площади, вернее, в сквере (это он тоже подчеркнул) мало что изменится. Сквер не станет полноценной площадью, то есть открытым пространством, где можно было бы проводить массовые городские мероприятия, например, устанавливать новогоднюю елку и водить хороводы.

Все останется более-менее в том же виде, к которому мы все привыкли за долгие годы: скамейки, зеленые насаждения, урны, клумбы, привычный памятник Ленину, который никто не собирается сносить или куда-то перемещать, несмотря на постоянные влажные мечты всяких антиленинцев этот памятник с площади убрать. Вот и нынешний ремонт спровоцировал привычные споры. Один чел вынул из какого-то загашника сомнительную картинку без памятника Ленину двенадцатилетней давности (якобы «так будет выглядеть площадь после ремонта»), и понеслось: «Уберите идола!», «Не трогайте нашего Ильича грязными ручонками!».

Еще раз для непонятливых: Ленин никуда не денется, по крайней мере – в ближайшие годы. Как стоял, так и стоять будет. То есть благоустройство – это просто приведение центра в божеский вид, замена старого покрытия и старых кустов на новое покрытие и новые кусты. В том числе и замена бордюров. Возможно лишь одно новшество, а именно (специально подчеркнем: возможно, но пока не факт) появление так называемого «сухого фонтана» (это когда струи воды бьют прямо из тротуара).

Все мы знаем про печальную участь фонтана у гостиницы «Рижская», который работает не фонтаном, а мусоросборником. Ситуация там явно «не фонтан». Так вот, какая-то мифическая «общественность» опять должна решить, «обрадуют» псковичей этим изыском градостроительства, или нет? Я так и не понял, во что упирается дилемма: в «общественность» или все-таки в деньги? Как говорится, утром деньги, вечером – стулья, то бишь сухой фонтан. В общем, к концу лета увидим, насколько преобразится территория перед университетом: будет фонтан или нет? Как в прямом, так и в переносном смыслах.

И я завершаю. На благостной ноте. В Пскове, в Большом концертном зале Псковской филармонии прошел концерт легендарной группы «Аквариум» и самого Б. Г., от которого, как мы помним, «сияние исходит». Не станем возводить себе кумира, но концерт ждали целый год; музыкальное событие, напомню, было отложено из-за пандемии коронавируса, и вот состоялось, с соблюдением всех возможных ограничительных мер, как-то маски, 50% зала, соцдистанция.

После недавних разборок с концертом звезд Тик-Тока в Ледовом дворце, по итогам которых полетели головы чиновников, организаторам гастролей Б. Г. только новых скандалов и не хватало. Поэтому, все предписания Роскомнадзора постарались соблюсти, что отметил даже сам Борис Борисович, мол, Псков в его нынешнем турне - «первый город, где на концерте соблюдают схему рассадки через двое и носят маски». Похвалил, в общем, организаторов, что для них, наверное, было, как бальзам на душу.

Сам «сиятельный» Б. Г., надо заметить, задержал концерт на целых полчаса, за что, правда, потом как бы извинился перед публикой, поблагодарив псковичей за терпение, а потом предался воспоминаниям – рассказал о том, как летом 1973 года гулял по Пскову вместе с другим основателем «Аквариума» Джорджем Гуницким, и они всю ночь пели одну и ту же песню внутри крепости, у Троицкого Собора, на том самом месте, где сейчас стоит крест.

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Правда, это ли вымысел, мы никогда не узнаем, но, если верить Гребенщикову, то все так и было. Вот она, живая мифология, так и творятся мифы. Теперь можно показывать на крест и рассказывать туристам, что на этом месте сам Б. Г. летом 73-го всю ночь орал свои песни. Кстати, специально для псковичей Б. Г. исполнил номер под названием «Псков» барда Евгения Клячкина. Песня очень хорошая, а чужие песни Б. Г. исполняет не хуже, чем свои, и этот неожиданный дивертисмент был прямо как комплимент Пскову, в котором, напомню, «Аквариум» выступал в последний раз в далеком уже 2002-м году в Зеленом театре.

Что до нынешнего концерта, то лично меня он буквально заворожил, и я, как и, полагаю, большинство адептов творчества Б. Г. на два с половиной часа погрузился в своего рода музыкальную медитацию, и это было настолько душевно и художественно убедительно, что аж до слез. Б. Г. снова продемонстрировал всем сомневающимся, что он, несмотря на возраст и статус небожителя, в отличной артистической форме и вообще – замечательный артист. Впрочем, мы и не сомневались. Третий день слушаю исключительно Б. Г. и открываю в знакомых текстах какие-то новые смыслы и неожиданные чувственные вибрации, которые почему-то не открывались прежде. Вот это и есть настоящее искусство! Еще раз поздравляю всех причастных с большим артистическим событием в культурной жизни Пскова.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий