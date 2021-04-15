Общество

В администрации Псковского района прокомментировали ход реконструкции территории у монумента «Ледовое побоище»

Глава Псковского района Наталья Федорова проконтролировала ход выполнения работ по реконструкции общественной территории и автомобильной парковки у монумента дружине Александра Невского «Ледовое побоище».

Подрядчик, осуществляющий реконструкцию, ведет работы строго по графику и делает все возможное, чтобы посетители горы «Соколиха» не испытывали никаких неудобств, связанных с ремонтными работами на объекте, отмечается в инстаграм-аккаунте администрации муниципального образования.

Администрация Псковского района просит всех, кто желает посетить это знаковое место, с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее планировать место парковки вашего автомобиля и, перемещаясь по территории объекта культурного наследия в период проведения ремонтных работ, следить за мерами личной и общественной безопасности.