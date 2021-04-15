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Общество

10 молодежных проектов из Псковской области стали победителями грантового конкурса Росмолодежи

17.04.2021 11:07|ПсковКомментариев: 0

Подведены итоги грантового конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Победители были объявлены в рамках торжественной церемонии закрытия регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В числе победителей 10 молодежных проектов, разработанных авторами Пскова, Великих Лук, Псковского, Островского, Пыталовского, Пустошкинского районов. Общая сумма грантовой поддержки составила более 3,1 млн рублей.

Так, например, проект Александры Бандуровой из деревни Кузнецовка «Скалодром для всех» получит для реализации 800 тыс рублей. Грантовая поддержка в размере 500 тыс рублей будет направлена на осуществление проекта Надежды Ваньковской «Мобильный кукольный театр Балаганчик» (Остров).

Грант в размере 370 тыс рублей получит и Алексей Телюшин (д Борисовичи) — автор проекта «Эко вуз». На поддержку со стороны Росмолодежи может рассчитывать и Марина Костюк (д. Родина) с идеей создания областного фестиваля короткометражного молодежного кино «Киномания на Великой» (350 тыс рублей).

«Победу в конкурсе одержала активная молодежь из разных районов Псковской области. Это вселяет в них уверенность в своих силах, вдохновляет активнее участвовать в общественной жизни своего района», — отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская.

Напомним, что Псковская область стала первым регионом Северо-Запада, который принял у себя данный форум. Кроме того, впервые региональный этап проходит с международным участием. Среди гостей — представители Белорусского республиканского союза молодежи.

Организаторами регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума являются Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей», образовательный партнер — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» при поддержке администрации Псковской области и ПРОО «Команда 2018».

Источник: Псковская Лента Новостей
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