Общество

В правительстве отклонили идею об отпуске для отцов новорожденных

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности отклонила законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске до 10 дней для отцов новорожденных детей. Об этом сообщает ТАСС.

В комиссии указали, что сейчас отцы при рождении ребенка по законодательству могут оформить отпуск без сохранения заработной платы до пяти календарных дней. При этом в новом законопроекте нечетко определена правовая сфера предлагаемого нового вида выходных.

«В законопроекте идет речь о дополнительном отпуске с сохранением заработной платы, но в то же время проектируемые положения включаются авторами законопроекта в статью 255 Кодекса об отпуске по беременности и родам, который предполагается предоставить отцу на основании листка нетрудоспособности», — поясняется в отзыве.

Кабмин указал, что такая неопределенность приведет к трудностям в правоприменении. Кроме того, для реализации законопроекта, необходимы дополнительные средства из бюджета, а автор (депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов) не указал источники, через которые будет возможно финансирование. «Это является нарушением требований Бюджетного кодекса РФ», — сказали в комиссии.

Как отмечает «Лента.ру», ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил давать отцам короткий оплачиваемый отпуск по случаю рождения ребенка. Таким образом, по мнению депутата, мужчины получат время для поддержки своих жен после родов.