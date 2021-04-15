Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв коронавируса в Псковской области за сутки увеличилось на 2 человека. Общее количество умерших за период пандемии, по официальным данным, 298. На данный момент проведено исследований – 334306 (1118). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 35471(+71). Выздоровело – 24782 (136).
Статистика по муниципалитетам.
Псков – 12767
Великие Луки – 6083
Бежаницкий район - 332
Великолукский район – 803
Гдовский район – 509
Дедовичский район – 745
Дновский район - 302
Красногородский район – 203
Куньинский район – 332
Локнянский район - 240
Невельский район – 1406
Новоржевский район – 310
Новосокольнический район – 935
Опочецкий район – 895
Островский район – 1815
Палкинский район – 391
Печорский район – 690
Плюсский район – 561
Порховский район – 1122
Псковский район – 2942
Пустошкинский район – 319
Пушкиногорский район - 326
Пыталовский район – 289
Себежский район – 561
Струго-Красненский район – 363
Усвятский район – 187
Иногородние (с 30.12.2020) - 43