Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

Количество жертв коронавируса в Псковской области за сутки увеличилось на 2 человека. Общее количество умерших за период пандемии, по официальным данным, 298. На данный момент проведено исследований – 334306 (1118). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 35471(+71). Выздоровело – 24782 (136).

Статистика по муниципалитетам.



Псков – 12767

Великие Луки – 6083

Бежаницкий район - 332

Великолукский район – 803

Гдовский район – 509

Дедовичский район – 745

Дновский район - 302

Красногородский район – 203

Куньинский район – 332

Локнянский район - 240

Невельский район – 1406

Новоржевский район – 310

Новосокольнический район – 935

Опочецкий район – 895

Островский район – 1815

Палкинский район – 391

Печорский район – 690

Плюсский район – 561

Порховский район – 1122

Псковский район – 2942

Пустошкинский район – 319

Пушкиногорский район - 326

Пыталовский район – 289

Себежский район – 561

Струго-Красненский район – 363

Усвятский район – 187

Иногородние (с 30.12.2020) - 43