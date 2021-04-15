Общество

Около 23 тысяч человек приняли участие в субботнике в Псковской области

В общерегиональном субботнике приняли участие порядка 23 тыс. человек Об этом в субботу, 17 апреля, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Команда администрации области вышла на берег Псковы, чтобы убрать территорию возле Гремячей башни. Только на нашем участке общими усилиями было вывезено более 50 кубометров мусора», - написал глава региона в своем инстаграм-аккаунте.

Он напомнил, что в Псковской области весь месяц в каждом муниципалитете будут проходить субботники. При этом всероссийский субботник состоится 24 апреля (в Псковской области не стали ждать из-за прогноза погоды).

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По словам Михаила Ведерникова, принять участие в благоустройстве общественных территорий сможет каждый. «Следите за городскими объявлениями и приложением мойрегион60.рф, там будет публиковаться актуальная информация. Давайте вместе сделаем #регион60 чище и уютнее, и начнём со своих дворовых территорий», - призвал псковский губернатор.