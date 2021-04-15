Общество

Презентация очередного выпуска краеведческого альманаха пройдет в Великих Луках

В четверг, 22 апреля, пройдет презентация 8-го номера краеведческого альманаха «Великолукский вестник». Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков. Мероприятие пройдет в конференц-зале центральной городской библиотеки и начнется в 16 часов.

Как отметил Дмитрий Белюков, альманах выходит уже 10 лет.

«Любовь к малой Родине - основа патриотизма. Краеведение играет важную роль в формировании чувства сопричастности к родной земле, ее истории, культуре, природе», - заключил краевед.