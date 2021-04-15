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Общество

Псковские краеведы призвали дать имя Александра Невского теплоходу на Талабские острова

17.04.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковской историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва под председательством доцента кафедры отечественной истории исторического факультета Псковского государственного университета Зои Тимошенковой прошёл круглый стол «Александр Невский в истории России», в котором приняли участие псковские историки, археологи и краеведы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, накануне 800-летия Святого благоверного князя участники круглого стола «попытались понять, почему он оставался чтим и популярен и при Петре Первом, и при императорах, которые были его тезками, и при Сталине, а сегодня стал «Именем России».

«Зоя Тимошенкова напомнила собравшимся, что на открытия памятника Ледовому побоищу в Пскове на горе Соколихе в своё время приехали делегаты со всей страны, начиная с Полоцка, заканчивая Комсомольском-на-Амуре. По ее словам, это потому, что Ледовое побоище, как бы историки к нему ни относились, действительно изменило ситуацию в стране на несколько веков вперед, а еще потому, что именно Александр Невский заложил основы отечественного судопроизводства и стоял у истоков «Псковской судной грамоты» («Ведь одно дело отогнать от русских границ немцев, и совсем другое – уладить ряд сложнейших конфликтов»).

Археолог Сергей Салмин добавил к этому, что Александр Невский имел неоспоримый полководческий талант, потому что стал человеком, на которого не нападают: «Есть разница между понятиями «победоносный» и «непобедимый», думаю, что второе – более труднодостижимо и почетно».

По словам Сергея Салмина, проблема Александра Невского в том, что он стал заложником в политических играх, и теперь его осуждают за то, что историки напридумывали о нем в XIX-XX веках, чтобы оправдать действия поздних правителей России. Например, его осуждают за то, что он «пожертвовал» младшим братом, хотя если взять первоисточники, то этому нет никаких подтверждений.

Кроме того, жива легенда, что Александр Невский был «забыт» соотечественниками, пока Петр Первый не взялся возродить его славу и не перенес его мощи в Санкт-Петербург. А на самом деле в письменных источниках осталось немало свидетельств того, что благодарные потомки вспоминали о подвигах Александра Невского и просили у него заступничества во все драматические моменты русской истории.

«Всякий раз, когда мы беремся рассуждать об Александре Невском, мы оказываемся в круговерти не фактов, а мнений», - считает Сергей Салмин

На вопрос, почему существуют разночтения относительно года рождения Александра Невского (1220 или 1221), Сергей Салмин ответил, что 2021 год назначен годом юбилея князя не по чьей-то прихоти, а потому, что ученые на основании анализа соотнесения дат церковных праздников того времени смогли уточнить знаменательную дату.

Архитектор-реставратор Игорь Лагунин рассказал, почему храм Александра Невского в Пскове в конце XX века стал символом возрождения славы русского оружия и какие там планируются реставрационные работы в связи в 800-летием князя. Кроме того, он напомнил, как место Ледового побоища получило статус «достопримечательного места» и какой музей там замышлялся, но так и не был создан.

Заведующая отделом обслуживания библиотеки ПсковГУ Диана Поленок поделилась с участниками круглого стола своим маленьким открытием. Она обратила внимание на одну очень интересную икону в Троицком соборе, которая изображает Святого князя вместе с Филаретом Милостивым и покровительницей русских императриц Александрой Римской. По догадке Дианы Поленок, эту икону псковские крестьяне могли заказать в честь реформы 1861 года, и поэтому она попросила у экспертов совета, как ей проверить эту версию.

Краевед, член клуба «Кольчуга», автор книги «Псковичи, награжденные орденом Александра Невского» Николай Горбачёв также оповестил участников круглого стола о том, что объявлен конкурс на названия двух теплоходов, которые будут ходить на Талабские острова от Толбицы, после чего собравшиеся решили срочно написать в конкурсную комиссию письмо с предложением назвать один из теплоходов «Александр Невский» в память о князе и об одноименном псковском пароходе, который был распилен на металлолом.

Краевед и художник Александр Александров, кроме того, в очередной раз возмутился состоянием улицы Александра Невского в Пскове, которая, по его мнению, позорит память князя, а другие участники круглого стола посетовали, что псковичи в свое время не догадались назвать именем Александра Невского какой-нибудь новый проспект. Собравшиеся сказали, что необходимо хотя бы установить в Пскове на мосту имени Александра Невского барельеф, чтобы гости города задавали меньше вопросов.

Краевед Олег Ивченко в свою очередь обратил внимание собравшихся на то, что гора Соколиха, на которой стоит памятник Ледовому побоищу, плохо охраняется, хотя она сама по себе тоже памятник – природы, и там, например, произрастают краснокнижные орхидеи. По его словам, в последние годы на Соколихе то и дело происходят несанкционированные вырубки, но комитет охраны объектов культурного наследия их упорно не замечает, хотя Олег Ивченко однажды лично застукал там лесорубов, которые сказали ему, что делают просеку по поручению областного комитета по физической культуре и спорту, чтобы оборудовать лыжную трассу.

Участники круглого стола заодно посетовали, что застройка района Овсище испортила вид с горы Соколихи на Псковский кремль и тем самым уничтожила замысел архитектора Петра Бутенко, который гениально подобрал для памятника Ледовому побоищу место, откуда просматривались и Чудское озеро, и все основным достопримечательности Пскова.

Представитель клуба любителей бега «Скобарь» Александр Петров вдобавок пожаловался, что псковские полумарафоны в честь Александра Невского с некоторых пор стали мешать автолюбителям и поэтому давно не проводятся, хотя во всех больших городах Европы такие праздники спорта в честь исторических деятелей очень популярны и всячески поощряются властями.

Завершая круглый стол, заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени И.И. Василёва Людмила Русанова напомнила, что эта библиотека провела для школьников олимпиаду «Александр Невский и его эпоха», а также объявила посвящённую его 800-летию акцию «Мы помним! Мы гордимся!». Псковские библиотекари, подчеркнула она, кроме того, создали посвященный Александру Невскому сайт, где собрана вся информация, связанная с Годом Александра Невского в Пскове, и с разрешения автора опубликовали у себя на библиотечном сайте в формате pdf книгу Николая Горбачёва «Псковичи, награждённые орденом Александра Невского», - сообщили в библиотеке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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