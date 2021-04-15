Общество

В Пскове подвели итоги конкурса «Ветеранский вернисаж».

В преддверии Дня ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ и 30-летия с момента создания Российского совета ветеранов в здании УМВД России по Псковской области впервые прошел конкурс-выставка изделий декоративно-прикладного творчества и живописи среди представителей старшего поколения «Ветеранский вернисаж». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, цель мероприятия - вовлечь ветеранов органов внутренних дел в активную социально-культурную деятельность и более полно использовать их творческий потенциал в работе по героико-патриотическому воспитанию молодежи.

В адрес конкурсной комиссии было направлено более 40 творческих работ. Изделия были представлены в таких жанрах как: живопись, резьба по дереву, вышивка, авторская коллекция интерьерных игрушек, а также декоративные украшения.

«Члены жюри под руководством председателя Совета ветеранов Псковской области общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Николая Северинюка, при участии начальника Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковника внутренней службы Сергея Ащеулова, сотрудников Культурного центра и УРЛС, рассмотрели представленные экспонаты и единогласно определи лучших авторов. В их числе: Ирина Евгеньевна Быстрова, Алексей Сергеевич Ивлеев, Василий Петрович Фомин, Елена Исламовна Погодина, Людмила Ивановна Государенко, Елена Георгиевна Петрова, Юрий Яковлевич Яшин.

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников и руководство УМВД благодарят всех авторов за активное участие в конкурсе и поздравляют с праздником: «Ваша жизнь – пример служения Родине, народу, родному ведомству! Ваше отношение к делу является образцом офицерской чести! Ваш профессиональный и жизненный опыт помогает воспитывать и готовить достойную смену – молодое поколение сотрудников органов внутренних дел. Дорогие ветераны! Желаем вам на многие годы вперёд сохранить интерес к жизни, верность нашему общему делу, воспитать ещё не одно поколение учеников, способных, как и вы, эффективно бороться с преступностью и беззаконием!», сообщили в УМВД.