Общество

Псковский фермер вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

В Калуге объявили имена победителей полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финал вышли 30 участников из 19 регионов страны. От Псковской области путевку в финал получил Анвар Зуфаров из деревни Паниковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса. По их словам, Анвар Зуфаров предложил проект «Сыр и пряник» — это фестиваль сыра и пряника в деревне Бебешкино Псковской области.

«Мы хотим возродить это место, но необычным путем. В 2019 году мы провели здесь первый фестиваль, рассчитывая, что будет тысяча человек, но внезапно приехало 10 тысяч. Мы продали 2 тонны сыра, у нас были многокилометровые пробки в деревне, где десятки лет вообще не видели машин», — рассказал о проекте Анвар Зуфаров.

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«В своем регионе, в деревне, я не всегда могу раскрыть потенциал, а вот на таких мероприятиях, при таком количестве специалистов из разных областей ты, конечно, постоянно учишься! Мы уже победили в том, что новые компетенции уже из головы никуда не уйдут, и мы будем делать крутой продукт», — рассказал о своем участии в конкурсе финалист из Псковской области.