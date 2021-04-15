Общество

В Псковской области проходят противопожарные рейды МЧС

В субботу, 17 апреля, в рамках сезонной профилактической операции «Антипал» и в целях соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам проведен профилактический рейд в д. Дуброво Псковского района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в ходе рейда особое внимание уделено разъяснению требований пожарной безопасности в пожароопасный период. «До населения доведен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов, а также приведены примеры случаев сжигания сухой травянистой растительности, которые впоследствии привели к пожарам. Дополнительно разъяснены меры пожарной безопасности в быту.

Также жителям д. Дуброво вручены памятки о предусмотренной законом ответственности за несоблюдение порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов», - сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.