Общество

69 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Псковской области зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 132 человека, об этом в инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, новых очагов не выявлено. Четыре вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора.

Как сообщалось ранее, количество умерших увеличилось на два человека. По официальным данным число жертв коронавируса достигло 298 человек. Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким умерших.