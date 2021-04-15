Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Знак качества фабрики обуви Nordman
Уникальная разработка Nordman
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 15.04.2021 23:113 23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса 18.04.2021 09:200 «Другое состояние души»: Актриса Юлия Пересильд посетила Псков 18.04.2021 09:003 18 апреля в России отмечается День победы в Ледовом побоище 17.04.2021 23:370 69 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 17.04.2021 22:520 В Псковской области проходят противопожарные рейды МЧС 17.04.2021 20:260 Псковский фермер вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»
 
 
 
Самое популярное 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 16.04.2021 08:5434 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски» 16.04.2021 13:3013 Евгений Седов отстранен от должности главы Палкинского района 16.04.2021 10:333 «Умоляла Сережу не ехать» - как живет семья сбитого у Моглино велосипедиста через два года после аварии 15.04.2021 15:1811 Мифы и легенды площади Ленина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

18 апреля в России отмечается День победы в Ледовом побоище

18.04.2021 09:00|ПсковКомментариев: 3

18 апреля в России отмечается День воинской славы России, день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере - так называемое Ледовое побоище, 1242 г. Дата отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13.03.1995 № 32-ФЗ.

В начале 40-х гг. XIII века, воспользовавшись ослаблением Руси, которое произошло в результате опустошительного нашествия монголо-татар, немецкие крестоносцы, шведские и датские феодалы решили захватить ее северо-восточные земли. Совместными усилиями они рассчитывали покорить Новгородскую феодальную республику. Шведы при поддержке датских рыцарей попытались овладеть устьем Невы, но в Невской битве 1240 г. были разгромлены новгородским войском.

В конце августа - начале сентября 1240 г. в псковскую землю вторглись крестоносцы Ливонского ордена, который был образован немецкими рыцарями Тевтонского ордена в 1237 г. в Восточной Прибалтике на территории, заселенной племенами ливов и эстов. После кратковременной осады немецкие рыцари овладели городом Изборском. Затем они осадили Псков и при содействии изменников-бояр вскоре заняли и его. После этого крестоносцы вторглись в новгородскую землю, захватили побережье Финского залива и на месте древней русской крепости Копорье возвели свою. Не дойдя до Новгорода 40 км, рыцари занялись грабежом его окрестностей.

Из Новгорода было отправлено посольство к великому владимирскому князю Ярославу, чтобы тот отпустил сына Александра (князя Александра Невского) к ним в помощь. Александр Ярославович с 1236 г. правил в Новгороде, но из-за козней новгородской знати покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский. Ярослав, сознавая всю опасность исходившей с Запада угрозы, согласился: дело касалось не одного Новгорода, а всей Руси.

В 1241 г. князь Александр Невский, вернувшись в Новгород, собрал войско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов. Скрытно совершив быстрый переход к Копорью, оно штурмом овладело этой сильной крепостью. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. По призыву Александра Невского на помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241-1242 гг. предприняло поход в псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом овладело этим городом, а также Изборском.

После этого поражения ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили к Псковскому и Чудскому озерам. Основу войска Ливонского ордена составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота (кнехты) - отряды порабощенных немцами народов (эсты, ливы и др.), которая по численности многократно превосходила рыцарей.

Выяснив направление движения главных сил противника, Александр Невский туда же отправил и свое войско. Выйдя к Чудскому озеру, войско Александра Невского оказалось в центре возможных путей движения противника на Новгород. В этом месте было решено дать бой неприятелю. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища Узмень. Здесь 5 апреля 1242 г. произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище.

На рассвете крестоносцы по льду озера на медленной рыси приблизились к позиции русских. Войско Ливонского ордена по установившейся военной традиции наступало «железным клином», который в русских летописях фигурирует под названием «свиньи». На острие находилась основная группировка рыцарей, часть их прикрывала фланги и тыл «клина», в центре которого располагалась пехота. Клин имел своей задачей раздробление и прорыв центральной части войск противника, а следовавшие за клином колонны должны были охватом разгромить фланги противника. В кольчугах и шлемах, с длинными мечами, они казались неуязвимыми.

Александр Невский противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в центре ("челе"), как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из легкой конницы, лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом. Избранная позиция была выгодна тем, что немцы, наступавшие по открытому льду, были лишены возможности определить расположение, численность и состав русского войска.

Рыцарский клин прорвал центр русского войска. Наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные, закованные в латы рыцари не смогли развить свой успех. Фланги русского боевого порядка («крылья») зажали клин в клещи. В это время дружина Александра Невского нанесла удар с тыла и завершила окружение противника.

Под натиском русских полков рыцари смешали свои ряды и, потеряв свободу маневра, вынуждены были обороняться. Завязалась жестокая сеча. Русские пехотинцы стаскивали рыцарей с коней крючьями, рубили топорами. Зажатые со всех сторон на ограниченном пространстве, крестоносцы сражались отчаянно. Но их сопротивление постепенно ослабевало, оно приняло неорганизованный характер, битва распалась на отдельные очаги. Там, где скапливались большие группы рыцарей, лёд не выдерживал их тяжести и ломался. Многие рыцари утонули. Русская конница преследовала разбитого противника свыше 7 км, до противоположного берега Чудского озера.

Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей погибли и 50 попали в плен. Кнехтов было уничтожено несколько тысяч. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии (область в восточной Латвии).

Победа русского войска на льду Чудского озера имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского военного искусства.

Теги: #Ледовое побоище #чудское озеро #день воинской славы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 432 человека
18.04.2021, 09:200 «Другое состояние души»: Актриса Юлия Пересильд посетила Псков 18.04.2021, 09:003 18 апреля в России отмечается День победы в Ледовом побоище 17.04.2021, 23:370 69 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки 17.04.2021, 23:007 Лукашенко заявил о готовившемся на него и его детей покушении
17.04.2021, 22:520 В Псковской области проходят противопожарные рейды МЧС 17.04.2021, 22:285 Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова 17.04.2021, 21:460 В единственном профессиональном футбольном клубе Псковской области сменился главный тренер 17.04.2021, 20:360 Полуобнаженная экоактивистка попыталась сорвать похороны принца Филиппа
17.04.2021, 20:260 Псковский фермер вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 17.04.2021, 20:020 Псковичи и петербуржцы проведут хоккейный турнир, приуроченный к Дню Победы 17.04.2021, 19:150 Украина в ответ на задержание консула высылает старшего российского дипломата 17.04.2021, 19:111 В Пскове подвели итоги конкурса «Ветеранский вернисаж».
17.04.2021, 18:560 Великолучане прервали проигрышную серию в первенстве России по футболу 17.04.2021, 17:4411 Врачи сообщили о критическом состоянии Навального 17.04.2021, 17:141 Встречу Путина и Байдена предложили провести в Австрии 17.04.2021, 16:530 Смертельное ДТП произошло на трассе Р-23 в Псковской области
17.04.2021, 16:410 Россия решила выслать задержанного украинского консула 17.04.2021, 16:203 Псковские краеведы призвали дать имя Александра Невского теплоходу на Талабские острова 17.04.2021, 15:483 Коммунист Михайлов представил проект программы на выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу 17.04.2021, 15:272 Лукашенко отказался прививаться от коронавируса
17.04.2021, 15:030 До нуля градусов прогнозируют в Псковской области в ночь на воскресенье 17.04.2021, 14:420 Россиянам назвали способы избежать обмана в банке 17.04.2021, 14:140 ГИБДД напомнила псковичам об опасности тонировки автомобилей 17.04.2021, 14:070 Собаки насмерть загрызли ребенка в Башкирии
17.04.2021, 13:400 Презентация очередного выпуска краеведческого альманаха пройдет в Великих Луках 17.04.2021, 13:250 Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный чемпионат мира 17.04.2021, 13:054 Около 23 тысяч человек приняли участие в субботнике в Псковской области 17.04.2021, 12:590 Автоинспекция проинформировала псковичей о порядке предоставления госуслуг
17.04.2021, 12:392 Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков 17.04.2021, 12:221 Депутаты Псковского областного Собрания отчитались о доходах за 2020 год 17.04.2021, 12:130 Сотрудники ОМОН задержали псковичку с признаками наркотического опьянения 17.04.2021, 11:541 Количество жертв COVID-19 в Псковской области вновь увеличилось
17.04.2021, 11:210 В правительстве отклонили идею об отпуске для отцов новорожденных 17.04.2021, 11:071 10 молодежных проектов из Псковской области стали победителями грантового конкурса Росмолодежи 17.04.2021, 10:480 Полиция Псковской области продолжает розыск пожилой великолучанки 17.04.2021, 10:460 ФСБ задержала украинского консула в Петербурге за получение закрытой информации
17.04.2021, 10:390 В Псковской области задержаны нетрезвые водители-рецидивисты 17.04.2021, 10:354 Дмитрий Барабанов вновь заработал больше всех среди депутатов гордумы Пскова 17.04.2021, 10:250 Юрист предупредил об опасности оставления чеков на кассе 17.04.2021, 10:153 Опубликованы данные о доходах главы Пскова Елены Полонской и ее заместителей
17.04.2021, 10:000 Заявки из 12 районов поступили на областной конкурс социальной рекламы 17.04.2021, 09:340 В администрации Псковского района прокомментировали ход реконструкции территории у монумента «Ледовое побоище» 17.04.2021, 09:310 Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2020 17.04.2021, 09:244 Ростуризм предложит вывозить россиян из Турции за 10 тысяч
17.04.2021, 09:105 В Псковской области стартовала акция по раздаче семенного картофеля 17.04.2021, 08:340 Волонтеров приглашают на субботник в Изборско-Мальской долине 17.04.2021, 07:573 Куратор Псковской области в правительстве заработал за год 740 млн рублей 16.04.2021, 23:271 Псковские памятники нерадивых собственников могут пойти с молотка
16.04.2021, 23:201 Территорию на Четырех углах убрали сотрудники «Экопрома» в Пскове 16.04.2021, 23:113 Совет ветеранов избирательной системы будет создан в Псковской области 16.04.2021, 22:523 160 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области 16.04.2021, 22:340 Жители Острова провели весенний субботник
16.04.2021, 22:163 «Акценты» Донецкого: «Недоразрядка» Байдена, судьба площади Ленина и «Аквариум» в Пскове 16.04.2021, 22:022 Александр Козловский помог многодетной семье решить квартирный вопрос 16.04.2021, 21:470 Вторник и суббота оказались самыми загруженными днями в псковской ГИБДД 16.04.2021, 21:300 Новую «Дорогу к Пушкину» открывают в «Михайловском»
16.04.2021, 21:160 Управляющая компания навела порядок вокруг строящегося детсада на Коммунальной 16.04.2021, 20:530 В Псковской области определили лучших муниципальных служащих 16.04.2021, 20:400 В Великих Луках жильцы бывших общежитий ошибочно получили счета за свет 16.04.2021, 20:160 В колонию строгого режима отправится пскович за кражу смартфонов
16.04.2021, 19:586 Проект реставрации мельницы Кукка в Пскове разработают до конца года 16.04.2021, 19:415 Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими 16.04.2021, 19:300 Профсоюзы привели в порядок территорию санатория «Череха» 16.04.2021, 19:170 Как обеспечить прибыльный рост обсудили на бизнес-встрече в Пскове
16.04.2021, 18:590 Преступность в Псковской области снизилась почти на 14% 16.04.2021, 18:448 «Титан-Полимер» в лицах: директор по коммуникациям Снежанна Ермолаева 16.04.2021, 18:370 Псковские юристы подготовили интернет-квест для иностранцев 16.04.2021, 18:246 Три работника госпредприятий Псковской области получают более 100 тысяч рублей в месяц
16.04.2021, 18:190 Псковским пенсионерам помогут защититься от мошенников 16.04.2021, 18:122 Подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках выходит на финишную прямую 16.04.2021, 18:040 Житель Дедовичского района нашел наркотики и получил условный срок 16.04.2021, 17:592 Сотрудники администрации Пскова привели в порядок Зеленый театр
16.04.2021, 17:552 45 псковских объектов вошло в дополнительный список реставрации АНО «Возрождение» 16.04.2021, 17:460 Фрезерование проезжей части идет на улице Алтаева в Пскове 16.04.2021, 17:400 День науки и творчества прошел в великолукской гимназии 16.04.2021, 17:370 В Великих Луках назначен новый транспортный прокурор
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.