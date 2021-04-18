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Общество

Псковская полиция ждет видеролики от молодых людей

18.04.2021 16:17|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области приглашает молодых людей от 12 до 21 года поучаствовать в конкурсе «Новый взгляд». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, он проводится в регионе с 20 марта по 20 апреля 2021 года. Конкурсные работы ждут по адресу pressauvd@mail.ru

Главная цель - развить у подростков и молодежи активную гражданскую позицию, повысить мотивацию псковичей к участию в добровольческой деятельности, а также организовать профилактику деструктивного поведения среди несовершеннолетних.

Организаторами творческого отбора выступают Управление МВД России по Псковской области, администрация региона, а также комитет по образованию Псковской области при поддержке Совета по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «город Псков».

Согласно положению о конкурсе, в отборе могут принять участия творческие работы от авторов или коллектива создателей. Всего заявлено четыре номинации:

- «Вместе против буллинга» - участники конкурса представляют видеоролик, раскрывающий проблему буллинга в подростковой среде.

- «Скажи зависимости - нет!» - освещение проблемы зависимости современной молодежи от гаджетов, компьютерных видеоигр, социальных сетей и мессенджеров и т.п.

- «Информационное мошенничество» - привлечение внимания и ознакомление общественности с видами, методами, приемами и способами, используемыми злоумышленниками при совершении дистанционных преступлений; определение мер предосторожности и возможных действий граждан в целях обеспечения собственной безопасности.

- «Волонтер - это звучит гордо!» - при выборе данной номинации участники в сюжете видеоролика делают акцент на пропаганде волонтерской и добровольческое деятельности, их социальной значимости для личности и государства в целом.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также с техническими требованиями к конкурсным видеороликам можно на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

Теги: #конкурс #умвд россии по псковской области #молодежь
Источник: Псковская Лента Новостей
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