Общество

В России создали систему «воздушного минирования» для уничтожения беспилотников

В России создали первую в мире систему «воздушного минирования» для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) барражирующими боеприпасами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный конструктор ее разработчика — группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех») — Александр Захаров, сообщает ТАСС в воскресенье, 18 апреля.

Основой новой системы является барражирующий боеприпас «Ланцет», способный поразить боевые беспилотники, которые, как отметил Захаров, имеют скорость порядка 150 километров в час. «Мы со своими 300 километров в час на пикировании совершенно спокойно это сделаем», — указал конструктор.

В настоящий момент система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары. Разработчик рассказал, что было произведено несколько запусков с катера. «Все мишени были в дырочках, сто процентов все», — подчеркнул Захаров.

Также отмечается, что именно беспилотники «Ланцет» применялись в Сирии подразделениями российских Сил специальных операций для ликвидации особо важных командиров боевиков.

Комплекс «Ланцет» использует системы наведения нескольких типов: координатную, оптикоэлектронную и комбинированную. Беспилотник передает изображение цели по телевизионному каналу связи, который позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя — предконтактный. Радиус действия комплекса — до 40 км. Максимальная взлетная масса — 12 килограммов.