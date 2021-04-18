Общество

Увеличение числа нотариусов в Пскове произошло по инициативе Нотариальной палаты

Увеличение числа нотариусов в Пскове произошло по инициативе самих нотариусов и Нотариальной палаты Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила президент Нотариальной палаты Псковской области Валентина Николаева.

«Увеличение количества нотариусов - это наша инициатива. Во-первых, увеличилось количество населения в городе Пскове. Во-вторых, увеличилась нагрузка на нотариусов по субъективным и объективным причинам. Очень быстро меняется законодательство», - рассказала Валентина Николаева. Нотариальные действия стали объемнее, больше времени тратится даже на самое простое нотариальное действие. Теперь все нотариальные действия должны быть внесены в Единую Информационную Систему. «Нам самим работать стало сложнее. Все это и послужило основанием для обращения в Управление Министерства юстиции РФ по Псковской области с просьбой согласовать еще одну единицу. По законодательству - это предмет совместного ведения УМЮ по Псковской области и Нотариальной палаты, Управление же в свою очередь обратилось в Комитет юстиции Псковской области», - сказала Валентина Николаева.

«Мы нашли понимание со стороны комитета юстиции Псковской области. Я очень довольна тем, что вопрос решается очень оперативно. Приказ об увеличении количества нотариусов подписан, скоро будет объявлен еще один конкурс и в Пскове будут 11 нотариусов, это достаточно для Пскова. Мы сможем обслуживать население на более высоком уровне», - сообщила президент Нотариальной палаты Псковской области.

На сайте нормативных правовых актов 15 апреля опубликован соответствующий приказ комитета юстиции Псковской области от 13 апреля 2021 года № 75-ОД. Согласно тексту документа, количество должностей нотариусов в нотариальных округах для Пскова и Псковского района увеличивается с 10 до 11 единиц. Общее количество должностей нотариусов в регионе увеличится с 42 до 43. Сейчас в Псковской области 40 действующих нотариусов, есть две вакантных должности в Пскове и Порхове, на которые объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей, ожидается также объявление конкурса на новую вакантную должность нотариуса в Пскове.