Общество

С 19 апреля Псковская областная инфекционная больница запускает платные услуги

С 19 апреля ГБУЗ ПО «Псковская областная инфекционная больница» начинает запуск платных медицинских услуг в городах Псков и Великие Луки. Как сообщили 18 апреля в инстаграм-аккаунте больницы, исследования будут проводиться с понедельника по пятницу по предварительной записи по телефонам:

г. Псков: 8(8112) 294-122 с 09.00 до 19.00 (ежедневно),

г. Великие Луки: 8(81153) 6-88-66 с 8.30 до 17.00 (пн. - пт.).

Пациенту необходимо явиться за 15-20 минут до назначенного времени для оформления документов. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Многофункциональный центр в г. Псков проводит следующие виды исследований:

- Рентгенография, 8:30-17:00.

- КТ - исследования, 8:30-17:00.

- БАК - лаборатория, 8:00-11:00.

- Клинический анализ крови, 8:00-11:00.

- Биохимический анализ крови, 8:00-11:00.

- ПЦР - исследования, 8:00-12:00.

- Прием врача - инфекциониста, 8:30-16:30.

- Прием врача - пульмонолога, 14:00-16.00 (пятница), по 1 часу в среду и в субботу.

Филиал «Великолукский» проводит следующие виды исследований:

- Рентгенография, 8:30-14:00.

- КТ - исследования, 8:00-11:00, 15:00-17:00.

- Клинический анализ крови, 8:00-11:00.

- Биохимический анализ крови, 8:00-11:00.

- ПЦР - исследования, 8:00-17:00.

- Прием врача-инфекциониста, 8.30 - 16.00.

Подробнее с медицинскими услугами и их тарифами вы можете ознакомиться на странице Инстаграм инфекционной больницы в разделе «Услуги».