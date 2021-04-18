Общество

Победа в «Конкурсе политологов» стала стимулом к дальнейшему развитию для псковича

«Участие в конкурсе политологов стало интересным испытанием и стимулом к дальнейшему развитию», - сообщил Псковской Ленте Новостей начальник информационно-аналитического отдела Управления проектной деятельности администрации Псковской области, Иван Белугин, вошедший в число 33 победителей Всероссийского «Конкурса политологов».

«Проводилась комплексная оценка потенциала, а потом определялся ряд сильнейших по двум номинациям – политические менеджеры и политические эксперты. Я подавал заявку на политического менеджера, политтехнолога», - рассказал участник конкурса. Были выявлены 33 победителя, в число которых вошел Иван Белугин.

Заявки на конкурс поступили из всех регионов. «Оценивались аналитические способности, логика и скорость мышления. Все задания были на скорость, время, насколько быстро ты можешь принимать решения в стрессовых ситуациях. Важно было не только показать себя, но и проявить умение трудиться в команде на реально приближенных к жизни кейсах», - рассказал Иван Белугин.

Всем 33 победителям, который известный политолог Евгений Минченко назвал «богатырями», дали наставников для развития и дальнейшего продвижения карьеры. В конце года после окончания всех избирательных кампаний победители смогут пройти обучение в Москве по дополнительной спецпрограмме.

«Для меня это большой результат с учетом того, что опыта не так много, как у некоторых коллег. Получилось проявить компетенции в практической части и решить предлагаемые задачи под строгим надзором экспертов, наставников, видеокамер. Для всех участников это стало интересным испытанием и возможностью дальнейшего развития», - сказал Иван Белугин. По его словам, для победителей это не выигрыш, а возможность проявить себя в более сложных испытаниях, реальных условиях и ситуациях.