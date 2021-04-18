Общество

Родителям псковских школьников планируют разрешить участие в выпускных вечерах

Родителям школьников планируют разрешить участие в выпускных вечерах. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«29 числа (апреля – ред.) планируем провести заседание регионального оперштаба с тем, чтобы оценить текущую ситуацию и рассмотреть несколько возможных корректировок, - отметил глава региона. - Прежде всего это касается возможности участия родителей в выпускных вечерах своих детей. Постараемся вместе с Роспотребнадзором разработать и согласовать безопасный регламент проведения таких мероприятий».

Также на предстоящем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудят формат проведения памятных акций 9 мая. «Воинские парады точно будут, но вместе с тем в Пскове продолжается реконструкция Октябрьского проспекта и наши военные находятся на учениях, поэтому в областном центре парад будет не таким масштабным, к которому мы привыкли», - сказал губернатор.

«Что касается остальных мероприятий, решим ближе к концу месяца, исходя из эпидемиологической обстановки», - добавил Михаил Ведерников.